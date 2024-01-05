Güncel 35'lik, 70'lik, 100'lük alkol fiyatları 2024: Rakı, votka ve viski ne kadar, kaç TL? Mey grubu alkol fiyatlarına yüzde 35 zam geldi; rakı, votka ve viski fiyatları güncellendi. İşte yeni zamlı alkol fiyatları 2024.

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Yeni yıldan zamlanan bir kalem de alkollü içki oldu.

Mey grubu rakı, votka ve viskilere zam geldiği açıklandı.

Yeni fiyatlara göre bazı rakı, viski, votka ve cin ürünlerinde yüzde 35 artış oldu.

Alkol tüketenler güncel rakamları merak ediyor.

Peki 2024 zamlı rakı fiyatı ne kadar, kaç tl oldu? Rakı, votka, viski ne kadar, kaç lira? İşte son güncel ve zamlı alkol fiyatları...

Yeni rakı fiyatları 2024

35'lik Y... Rakı: 399,00 TL

50'lik Y... Rakı: 539,00 TL

70'lik Y... Rakı: 699,00 TL

100'lük Y... Rakı: 979,00 TL

150'lik Y... Rakı: 1399,00 TL

35'lik Y... Rakı Ye... Se...: 429,00 TL

50'lik Y... Rakı Ye... Se...: 579,00 TL

70'lik Y... Rakı Ye... Se... : 769,00 TL

100'lük Y... Rakı Ye... Se... : 1000,00 TL

35'lik Y... Rakı Ust.. Kar... 459,00 TL

50'lik Y... Rakı Ust... Kar..: 629,00 TL

70'lik Y.. Rakı Ust... Kar..: 839,00 TL

35'lik Y.. Rakı A..: 479,00 TL

70'lik Y.. Rakı A..: 879,00 TL

35'lik Y... Rakı Uz.. Dem..: 489,00 TL

70'lik Y... Rakı Uz.. Dem..: 889,00 TL

100'lük Y... Rakı... Uz.. Dem..: 1225,00 TL

Güncel votka fiyatları 2024

35 cl İstan... Votka 289,00 TL

50 cl İstan... Votka 399,00 TL

70 cl İstan... Votka 539,00 TL

100 cl İstan... Votka 739,00 TL

35 lik Bin... votka 339,00 TL

70 lik Bin.. votka 619,00 TL

100 lük Bin... votka 829,00 TL

35 lik Smir... votka 379,00 TL

50 lik Smir... votka 519,00 TL

70 lik Smir... 679,00 TL

100 lük Smir... votka 929,00 TL

35 lik Gil... votka 299,00 TL

70 lik Gil... votka 549,00 TL

100 Gil... votka 769,00 TL

2024 Güncel viski fiyatları

35 lik Black L... viski 600,00 TL

50 lik Black L... viski 825,00 TL

70 lik Black L... viski 1100,00 TL

100 lük Black L... viski 1500,00 TL

150 lik Black L... viski 2190,00 TL

300 lük Black L... viski 4890,00 TL