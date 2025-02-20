Güncel Pi Coin fiyatı 2025! Pi Coin nasıl satılır?

Yağmur Uçar

PI coin’i için yatırma işlemleri 12 Şubat 2025 saat 05:45 (TSİ) itibarıyla başladı.

20 Şubat 2025’te saat 10:00 - 11:00 (TSİ) arasında, piyasa açılmadan önce PI coin için tek fiyat yöntemi uygulanacak.

Aynı gün saat 11:00 (TSİ) itibarıyla PI/USDT işlem çifti ile spot işlemler başlayacak.

Kullanıcılar, PI coin’lerini 21 Şubat 2025 saat 11:00 (TSİ) itibarıyla platform üzerinden çekebilecekler.

Peki; Pi Coin ne kadar, kaç dolar? Pi Coin nasıl satılır? İşte bilgiler...

Pİ COİN FİYATI 20 ŞUBAT 2025

1 Pi Coin Fiyatı 20 Şubat 14.30 itibarıyla $1,1696 olarak gözükmektedir.

Yaklaşık, 43,2488 liraya denk gelmektedir.

Pİ COİN NASIL SATILIR

Pi'nizi satmanın ilk adımı, token'larınızı saklayabileceğiniz bir Pi cüzdanına sahip olmaktır.

Pi cüzdanları için resmi Pi Network uygulaması veya Pi'yi destekleyen diğer üçüncü taraf cüzdanlar dahil olmak üzere çeşitli seçenekler mevcuttur.

Cüzdanınızı kurup Pi token'larınızı güvenceye aldıktan sonra bir sonraki adıma geçmeye hazırsınız.

Pi token'larınızı satmak için Pi ticaretini destekleyen saygın bir borsa bulmanız gerekecektir. Pi satabileceğiniz bazı popüler borsalar arasında Bitget, Huobi, Bittrex ve OKX bulunur.

İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için farklı borsaların ücretlerini ve işlem hacimlerini karşılaştırdığınızdan emin olun.

Bir borsa seçtikten sonra, Pi'nizi itibari para birimi karşılığında satma sürecini başlatabilirsiniz. Bu genellikle borsada bir satış emri oluşturmayı ve bir alıcının emrinizi karşılamasını beklemeyi içerir.

Satış emriniz yürütüldüğünde, itibari paranızı banka hesabınıza veya ödeme işlemcinize çekebilirsiniz.