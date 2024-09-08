Güncel zamlı sigara fiyatları 2024: Kent, Winston, Marlboro, Parliament… Sigara fiyatlarına gelen zamlar hız kesmeden devam ediyor. Son yapılan zamla birlikte, tüm sigara gruplarındaki fiyatlar 3-4 TL arası artış gösterdi. İşte güncel zamlı sigara fiyatları…

Editör: Kübra Kireççi

Sigara tiryakilerini üzecek bir haber daha geldi! Eylül ayına girilmesiyle birlikte sigara fiyatlarına bir zam daha eklendi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu zam haberleri, birçok kişinin aklında "Sigaraya zam mı geldi?", "En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu?" gibi soruları beraberinde getirdi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PM ve JTI sigara gruplarının ardından TT ve BAT gruplarına da zam yapıldığını duyurdu.

Yapılan bu son zamlarla birlikte sigara fiyatlarında 3-4 TL'lik bir artış daha oldu.

İşte güncel zamlı sigara fiyatları…