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Günde 1 bardak zerdeçallı su için, doktor yüzü görmeyin...

Günde 1 bardak zerdeçallı su için, doktor yüzü görmeyin... Su içmeyi daha sağlıklı ve etkili bir hale getirmek için 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyin, faydalarını kat kat arttırın.