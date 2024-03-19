Günde 6 tane kuru erik yiyin, mucizelerine tanık olun… Sağlıklı beslenme ile alakalı birçok faydalı besin bulunur. Bu besinler arasında yer alan kuru erikle hem atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz hem de faydaları ile o sağlık sorunlarını bertaraf edebileceksiniz. Günde sadece 6 adet yiyin gerisini ona bırakın…

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Birçok kişi yaşadığı sağlık sorunları için doğal yöntemlere başvurur. Bu yöntemler arasında tüketime uygun birçok besin bulunur.

Özellikle de kuru yemişler arasında yer alan ve tüketildiğinde sağlık açısından birçok fayda sağlayan kuru erik o sorunları ortadan kaldırmanız için adeta biçilmiş bir kaftan.

Kuru erik içeriğinde barındırdığı potasyum, kalsiyum, K, B, A vitaminleri, demir, beta karoten ve multi vitaminler ile oldukça etkili bir antioksidan etkisi sunar.

Günde 6 adet tüketin…

İçeriğindeki vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkili olan kuru erik günde 6 adet tüketildiğinde mucizeler sunuyor.

Düzenli olarak tüketildiğinde felç geçirme riskini azaltıcı etkiler gösterirken, kemikleri güçlendirir, sağlıklı kas büyümesine yardımcı olur.

Ayrıca, tansiyon üzerinde olumlu etkiler gösteren kuru erik, yüksek tansiyondan kaynaklı oluşabilecek sağlık sorunlarının da önüne geçer.

İçerdiği lif sayesinde kuru erik tüketmek, daha uzun süre tok kalmanıza ve kilonuzu başarılı bir şekilde kontrol etmenize yardımcı olabilir. Kuru erik, bağırsak hareketlerini uyarmaya yardımcı olan doğal bir müshil olan sorbitol içerdiğinden kabızlık sorununa doğrudan çözüm sunar.

İçerdiği sorbitol nedeniyle olası ishal ihtimali nedeniyle günde en fazla 6 adet tüketmeniz önerilir.