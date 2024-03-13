Güneş tarlası nedir, satın alınır mı? 1 dönüm güneş enerjisi ne kadar kazandırır? Yatırımcıların kulak kabarttığı "güneş tarlası", parasını değerlendirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Güneş enerjisi üretmenin maliyeti ve kazancı değerlendirildiğinde "güneş tarlası alınır mı", "1 dönüm güneş enerjisi ne kadar kazandırır" soruları gündeme geliyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

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Teknoloji geliştikçe yatırımın adresi de değişiyor.

Eskiden buğday, arpa, pirinç tarlaları kıymetli sayılırken, şimdilerin algısı ve ihtiyacı daha farklı.

Özellikle tarlaya yatırım yapmak isteyenlerin dikkatini, "güneş tarlası" çekiyor.

Parasını değerlendirmek isteyenler arasında merak konusu olan güneş tarlasına dair birçok detay araştırılıyor.

Güneş ışığı sonsuz bir kaynaktır ve dünyanın her yerinde bol miktarda bulunur. Bu nedenle, güneş enerjisi uzun vadede sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak kabul edilir.

Güneş tarlası nedir, 1 dönüm güneş enerjisi ne kadar kazandırır?, Güneş tarlası kurmak karlı mı?, Güneş tarlası nerede kurulur?, 1 dönüme kaç adet güneş paneli sığar? gibi başlıklara yanıt arayanlar için; Detaylar haberimizde...

Güneş tarlası nedir

"Güneş tarlası" terimi, güneş enerjisi sistemlerinin kurulduğu veya güneş enerjisi panellerinin bulunduğu araziyi ifade eder. Bu alanlar genellikle büyük ve açık arazilere kurulur ve güneş panelleriyle kaplanır.

Güneş tarlaları, güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürmek için fotovoltaik hücrelerden oluşan güneş panelleri kullanır.

Standart bir 60 hücreli fotovoltaik panel yaklaşık 1.6 m² alan kaplar. Bir dönüm araziye yaklaşık 4000-6000 adet panel sığdırılabilir.

1 dönüm güneş tarlası maliyeti 2024

Güneş enerjisi sistemi hibe desteği programı kapsamında KOSGEB tarafından %40 – 100 arasında destek verilebiliyor.

1 dönüm güneş enerjisi maliyeti 1000 m2 arazi arazi üzerine 100 kW kurulum tahmini üzerinden yapılan hesapla 2024 yılında yaklaşık 50-55.000$ dır.

1 dönüm güneş enerjisi kazancı 2024

100 kWp kurulumla 1 dönüm güneş enerjisi aylık getirisi ortalama 1.500$ dır.