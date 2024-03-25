Haberler



Bilgi



Güneş'ten yola çıktı, Türkiye'ye geliyor! Biri felaket, biri güzellik...

Güneş'ten yola çıktı, Türkiye'ye geliyor! Biri felaket, biri güzellik... Güneşte meydana gelen şiddetli patlamadan dolayı Türkiye ve Avrupa’da kuzey ışıklarının görülebileceği belirtildi.