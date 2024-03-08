Gurbetçi Şaban’ın Bahar’ını yıllar es geçmiş! İşte, gençlere taş çıkartan Müge Akyamaç’ın son hali… Türk sinemasının unutulmaz sanatçılarından Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Gurbetçi Şaban filminin Bahar’ını gören şaştı kaldı. Bunca yıl sanki Bahar’a hayat veren Müge Akyamaç’a hiç uğramamış…

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Türk sinemasında tekrarlarıyla da seyircileri güldürmeye devam eden usta sanatçı Kemal Sunal’ın başrollerinde yer aldığı birçok film bulunuyor.

Bu filmler arasında yer alan Gurbetçi Şaban’da her izlenildiğinde aynı keyfi veren yapımlar arasında.

Usta oyuncu Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu Gurbetçi Şaban ile hafızlara kazınan ve Bahar karakterine hayat veren Müge Akyamaç başarılı oyunculuğu ile seyircinin taktirini toplamayı da başarmıştı.

Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen aynı zamanda Şener Şen'in Milyarder filminden de hafızalarda yer edinen Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali ortaya çıktı.

Bunca yıl sanki hiç geçmemiş dedirten kareleriyle görenleri şaşkına uğratan oyuncunun güzelliğine bakan bir daha baktı.

İşte, Müge Akyamaç’ın son hali….

Şimdilerde 60 yaşında ama güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyan Müge Akyamaç görenleri kendine hayran bırakıyor.