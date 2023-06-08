Gusülden sonra tekrar abdest almak gerekir mi? Gusülden sonra tekrar abdest almak gerekir mi sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler. İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettikleri soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Abdest hakkında bazı sorular sık sık internette araştırılıyor. Cevabı en çok merak edilenler arasında ise Gusülden sonra tekrar abdest almak gerekir mi sorusu yer alıyor.

"Gusülden sonra tekrar abdest almak gerekir mi?" sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar bu soruyu Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesi üzerinden sorarak yanıt aradılar.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Gusülden sonra tekrar abdest almak gerekir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulunun yanıtı

Gusül, abdesti de içerdiğinden ayrıca abdest almaya gerek yoktur. Zira, Hz. Âişe, Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) guslettikten sonra ayrıca namaz abdesti almadığını rivayet etmiştir (Tirmizî, Tahâret, 79). Abdullah b. Ömer de “Hangi abdest gusülden daha umumidir ki!” diyerek gusülden sonra abdeste ihtiyaç olmadığını belirtmiştir (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebir, XII, 371).