Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2025 Hac kuraları ne zaman?

2025 yılı hac kuralarının ne zaman çekileceği konusu hakkında aramalar hız kazandı.
2025 yılında hacca gitmeyi düşünen vatandaşlar, hac kuralarının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 1,5 milyona yakın kişinin 2025 haccı için kaydını yenilediğini açıkladı.
Vatandaşlar arama motorlarında "Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusuna yanıt eriyor.
İşte milyonlarca kişinin merak ettiği o tarih...
Hac kuraları ne zaman çekilecek?
5 Ağustos'ta başlayan 2025 Yılı Hac ön kayıt yenileme süreci 16 Eylül 2024 tarihinde sona erdi.
2024-2025 hac kuralarının çekileceği tarih ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene 2 Kasım'da gerçekleştirilen kura çekiminin bu yıl da kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.