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Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2025 Hac kuraları ne zaman?

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2025 Hac kuraları ne zaman? 2025 yılı hac kuralarının ne zaman yapılacağı son günlerde gündemdeki yerini koruyor. İşte merak edilen o tarih...