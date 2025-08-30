Hac kuraları ne zaman çekilecek 2026? Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

2026 yılında hacca gitmek isteyen vatandaşlar için ön kayıt süreci sürerken gözler kura takvimine çevrildi.

Hacı adayları, ön kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra yapılacak kura çekimine katılacak.

Başvurular bireysel olarak yapılabileceği gibi, isteyen adaylar en fazla 7 kişilik grup halinde de tek kura numarası ile müracaat edebilecek.

Ancak grup başvurularında, grubun tüm üyelerinin daha önceki kayıt yılları da dikkate alınacak. Bu nedenle, kura katsayıları grup birlikteliğine göre değişiklik gösterecek.

Peki, 2026 hac kura çekimi ne zaman yapılacak? Hac kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

İlk defa hacca gitmek isteyenlerden kişi başı 950 TL ön kayıt ücreti alınacak. Bu ücret anlaşmalı bankalara yatırılacak. Ancak geçmiş yıllarda kuraya katıldığı halde sırası gelmeyen ya da çeşitli nedenlerle hacca gidemeyen adaylar kayıtlarını ücretsiz olarak yenileyebilecek.

Hacı adayları ister bireysel, isterse 7 kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde başvuru yapabilecek. Aile bireyleri ise aynı kura numarası üzerinden müracaat ederek birliktelik oluşturabilecek. Grup başvurularında, grubun tüm üyelerinin kayıt yılları da dikkate alınacak ve kura katsayıları buna göre şekillenecek.

Ön kayıt ücretini yatırmasına rağmen başvurusunu tamamlamayanların müracaatı geçersiz sayılacak. Ancak bu kişiler talep ederlerse yatırdıkları ücreti geri alabilecek. Öte yandan, ön kayıt yaptıktan sonra vazgeçen veya kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde edemeyen adaylara ücret iadesi yapılmayacak.

Hac adayları ayrıca “Normal Konaklama” ve “Yakın Mesafe Konaklama” seçeneklerinden birini tercih etmek zorunda olacak ve bu tercihler daha sonra değiştirilemeyecek.

Kayıtlar yalnızca T.C. kimlik numarası ile yapılacak. Yabancı uyrukluların veya pasaport ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. Suudi Arabistan makamlarının izin vermesi halinde 0-12 yaş arası çocuklar ebeveynleriyle birlikte kaydedilebilecek, ancak kura katsayısını etkilemeyecek.

Hacı adayları kayıt durumlarını e-Devlet üzerinden ya da www.hac.gov.tr adresinden takip edebilecek.

HAC KURA TAKVİMİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, kura tarihi ve kesin kayıt süreciyle ilgili açıklamaları resmi internet sitesi hac.gov.tr ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuracak.

HAC KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl ilk defa hacca müracaat edecek adaylardan kişi başı 950 TL ön kayıt ücreti alınacak. Ücretler, Albaraka Türk, Emlak Katılım, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım şubelerindeki hac kurumsal tahsilat hesaplarına yatırılabilecek.

Geçmiş yıllarda kura çekimine katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan veya çeşitli nedenlerle hacca gidemeyen adaylar ise kayıtlarını e-Devlet üzerinden ücretsiz şekilde güncelleyebilecek.