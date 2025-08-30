Hacamat takvimi 2025: Eylül ayında sünnet olan günler

Hacamat, hem geleneksel tıpta hem de İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan bir tedavi yöntemidir.

Genellikle belirli bölgelerde deri üzerine çizikler atılır ve vakum yöntemiyle kanın çıkarılması sağlanır.

Hacamat tedavisi yaptırmak isteyenler, hem sağlık hem de dini açıdan uygun zamanları araştırıyor.

Özellikle hicri takvime göre belirlenen günlerde yapılan hacamatın daha faydalı olduğuna inanılıyor. Bu nedenle vatandaşlar, “Eylül ayında hangi günler hacamat yaptırılır?” sorusuna yanıt arıyor.

İşte, Eylül 2025 hacamat takvimi...

EYLÜL AYI HACAMAT TAKVİMİ 2025

9 Eylül Salı Rebiülevvel 17 Altın Hacamat Günü

11 Eylül Perşembe Rebiülevvel 19

13 Eylül Cumartesi Rebiülevvel 21

15 Eylül Pazartesi Rebiülevvel 23

16 Eylül Salı Rebiülevvel 24

18 Eylül Perşembe Rebiülevvel 26

20 Eylül Cumartesi Rebiülevvel 28

22 Eylül Pazartesi Rebiülevvel 30