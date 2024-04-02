Hafta içi 4 maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz maçların programı

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un 3-5 Nisan tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Hollanda Eredivisie, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5 bu haftaki yayın akışını paylaştı.
Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları büyük ilgiyle takip ediyor.
TV8,5'un bu hafta içi şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.
Bu hafta içi Hollanda Ligi, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 4 karşılaşama TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...
3 Nisan Çarşamba
21:00 Panathinaikos - AEK
4 Nisan Perşembe
19:45 Volendam - Feyenoord
22:00 Ajax - Go Ahead
5 Nisan Cuma
22:00 Damac - Al Nassr