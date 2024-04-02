Hafta içi 4 maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz maçların programı Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 3 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında yayınlayacağı maçları yayın akışında duyurdu. İşte bu hafta yayınlanacak maçlar...

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Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un 3-5 Nisan tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Hollanda Eredivisie, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5 bu haftaki yayın akışını paylaştı.

Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları büyük ilgiyle takip ediyor.

TV8,5'un bu hafta içi şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Bu hafta içi Hollanda Ligi, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 4 karşılaşama TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...

3 Nisan Çarşamba

21:00 Panathinaikos - AEK

4 Nisan Perşembe



19:45 Volendam - Feyenoord

22:00 Ajax - Go Ahead

5 Nisan Cuma

22:00 Damac - Al Nassr