Haftalık izin yıllık izne dahil midir? Yıllık izinde cumartesi pazar sayılır mı? Yaz aylarında yıllık izin hakkını kullanacak olan çalışanlar, haftalık izin günlerini dahil edecekler mi hesaplamaya çalışıyor. Peki, cumartesi pazar yıllık izinden sayılıyor mu? Tatil günleri yıllık izine dahil midir? İşte yanıtı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren "yıllık izin", yaz aylarında daha da gündemde oluyor.

Tatil planı yapanlar, yıllık izinlerini hesaplamaya koyuluyor.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, 5 yıla kadar 14 günden, 15 yıldan az olanlara 20 günden, daha fazla olanlara 26 günden hesaplanıyor.

Hesap yaparken akılları karıştıran bir durum da "haftalık izin günleri" oluyor.

Cumartesi ve genellikle pazar günleri haftalık izin hakkı olduğundan, yıllık izne dahil olup olmadığı merak ediliyor.

İş Kanunu, işçi izin sürelerini düzenlediğinden bu soruya da yanıt veriyor.

Haftalık izin yıllık izne dahil midir? Yıllık izinde cumartesi pazar sayılır mı? İşte yasak dayanağı...

Yıllık izin hesabı 2023

4857 sayılı kanunun 56/5. maddesinde “Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz” hükmü amirdir.

Bu kapsamda; Haftalık izin günleri yıllık izinden sayılmaz, düşülmez.