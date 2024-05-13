Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında? Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Cem Murathan'ı...

Netflix'in Ay Yapım imzalı yeni Türk dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, yayınlandı.
8 bölümlük dizide yeni nesil ilişki terimleri ilham alınırken, kadrosundaki isimler de büyüleyici oldu.
Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş gibi oyuncuların yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti, büyük beğeni topladı.
Özellikle, dizide Cem Murathan'ı oynayan Hakan Kurtaş gündemin araştırılan isimlerinden oldu.
Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında, sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı...
İşte Hakan Kurtaş'ın biyografisi!
1988 yılında İzmir'de doğan Hakan Kurtaş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu, ilk kez Ezel dizisinde rol aldı.
Akabinde "Kuzey Güney", "Vatanım Sensin", "Çukur" ve "Uzak" gibi birçok başarılı yapım takip etmiştir. Kurtaş, son olarak "Baba" dizisinde Ferit Karaçam karakterine hayat vermiştir.
Hakan Kurtaş, Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti ile dikkatleri çekmiştir.
35 yaşındaki yakışıklı oyuncu, meslektaşı Birce Akalay ile aşk yaşamaktadır.