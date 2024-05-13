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Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında? Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Cem Murathan'ı...

Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında? Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Cem Murathan'ı... Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde hayat verdiği Cem Murathan karakteriyle dikkatleri çeken Hakan Kurtaş, büyük beğeni topladı. Serenay Sarıkaya ile sahneleri gündem olan Kurtaş, gerçek hayatta Birce Akalay ile aşk yaşıyor. Peki, Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında? Hakan Kurtaş hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi...