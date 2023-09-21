Hakim ve savcı maaşları 2023 II Hakim ve savcıların maaşları çenenizi yoracak! Her sene gündeme gelen hakim ve savcı maaşlarında güncellemeye gidildi. 2023 yılının ikinci yarısından itibaren, hakim ve savcıların ne kadar aldığı merak konusu oldu.

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Hukuk Fakültesi'ne giren veya girmeye çalışanlar, haliyle mezun olduktan sonra ne kadar maaş alacağını da merak ediyor.

Özellikle hakim ve savcılığa gözünü dikerek bunun için çalışanlar, "Hakim ve savcıların maaşları ne kaddar?" sorusunu araştırıyor.

Hakim ve savcıların maaşları, diğer meslek gruplarında olduğu gibi her sene artış gösteriyor.

Ancak diğer meslek gruplarına oranla, hakim ve savcılar maaşlarını "bir tık" daha yüksek alıyor diyebiliriz.

Peki, Hakim ve savcılar ne kadar maaş alıyor? Hakim ve savcıların maaşları 2023!

İşte hakim ve savcı maaşları

*Stajyer Savcı Maaşı - 27.400 TL

*Yeni Savcı Maaşı 2023 - 41.500 TL

*Cumhuriyet Savcısı Maaşı - 55.000 TL

*Başsavcı Maaşı - 63.500 TL

*10 Yıllık Savcı Maaşı - 52.500 TL

*1. Sınıf (1. Kademe) Savcı Maaşları: 52.500 TL – 63.500 TL

Hakimlerin görevleri

Hukukun Uygulanması: Hakimler, hukukun uygulanmasından sorumludur. Mahkemelerdeki davaları dinler, delilleri değerlendirir ve hukuki normlara uygun olarak kararlar verirler. Bu kararlar, davalıların haklarını ve yükümlülüklerini belirler.

Tarafsızlık ve Bağımsızlık: Hakimler, tarafsız ve bağımsız olmak zorundadır. Herhangi bir dış etki veya baskı altında olmadan, yasalara ve kanunlara dayalı kararlar vermelidirler.

Davaları Yönetme: Hakimler, mahkemelerdeki dava süreçlerini yönetirler. Bu süreçler, tarafların delilleri sunmaları, tanıkları dinlemeleri ve hukuki argümanları sunmaları gibi adımları içerir.

Hukuki Kararların Yazılması: Hakimler, verdikleri kararları yazılı hale getirirler. Bu yazılı kararlar, davanın taraflarına ve gelecekteki incelemeler için bir referans olarak hizmet eder.

Ceza Davalarında Hüküm Verme: Ceza mahkemelerinde, suçlu bulunan sanıklara hüküm verme yetkisine sahiptirler. Bu hükümler, ceza türünü ve süresini belirler.

Medeni Davalarda Karar Verme: Medeni davalar, örneğin boşanma davaları veya mülkiyet anlaşmazlıkları gibi sivil konuları içerir. Hakimler, bu tür davaları çözmek için kararlar verirler.

Delilleri Değerlendirme: Hakimler, davalardaki delilleri değerlendirir ve bunların geçerliliği ve önemini belirlerler. Bu, tanıkların ifadeleri, belgeler ve diğer kanıtları içerebilir.

Hukuki İlkeleri Uygulama: Hakimler, mevcut hukukun ilke ve kurallarını uygularlar. Bu, önceki mahkeme kararlarına dayanma, yargıtay kararlarını dikkate alma ve anayasa ile uyum içinde olma gibi faktörleri içerebilir.

Adaletin Sağlanması: Hakimlerin temel görevlerinden biri, adaletin sağlanmasını sağlamaktır. Bu, kanunların adil bir şekilde uygulanması ve herkesin yasal haklarının korunması anlamına gelir.

Toplum Güvenliğini Sağlama: Ceza mahkemelerinde görev yapan hakimler, toplum güvenliğini sağlamak için suçlu bulunan kişilere uygun cezaları vererek katkıda bulunurlar.

Savcıların görevleri

Ceza Davalarını İncelemek: Savcılar, suçlu bulunan kişilere karşı dava açma yetkisine sahiptirler. Ceza davalarını inceleyerek suçluların yargılanmasını sağlarlar. Bu, suçun ciddiyetine göre çeşitli suçlamaları içerebilir, örneğin cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık vb.

Soruşturma Yürütmek: Savcılar, bir suçun işlendiğine dair yeterli kanıt toplamak için polis ve diğer yetkililerle işbirliği yaparlar. Soruşturma sürecinde tanıkları ifadeye çağırabilir, delilleri toplayabilir ve sanıklarla ilgili bilgileri değerlendirebilirler.

İddianame Hazırlamak: Soruşturma sonucunda, savcılar suçlulara karşı bir iddianame hazırlarlar. İddianame, suçun ayrıntılarını, suçlamaları, delilleri ve tanıkları içerir. Bu belge, dava sürecinin temelini oluşturur.

Mahkemede Temsil Etmek: Savcılar, dava mahkemeye geldiğinde suçluları temsil ederler. Savcılar, delilleri sunar, tanıkları sorgular ve mahkemede sanıkların cezalandırılmasını talep ederler.

Ceza ve Cezalandırma Önermek: Savcılar, mahkemede suçluların suçlu bulunmaları durumunda hangi cezayı alması gerektiğine dair önerilerde bulunurlar. Bu, hapis cezaları, para cezaları, denetimli serbestlik veya diğer cezai yaptırımları içerebilir.

Hakim ve Mahkemeye Danışmak: Savcılar, mahkemede hukuki meselelerle ilgili hakim veya mahkeme ile danışma ve görüşme yapma yetkisine sahiptirler. Hukuki meselelerin netleştirilmesi veya davaların yönetimi hakkında kararlar alınması için bu danışmalar önemlidir.

Adaletin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak: Savcılar, adaletin sağlanmasına ve toplum güvenliğinin korunmasına önemli bir katkı sağlarlar. Suçluların sorumlu tutulması ve cezalandırılması, suçların caydırıcı etkisi ve toplumun güvende hissetmesi açısından önemlidir.

Savunma ile İşbirliği Yapmak: Savcılar, savunma avukatlarıyla işbirliği yaparlar ve adil bir dava sürecinin sağlanmasına katkıda bulunurlar. Savunma avukatları, sanıkların haklarını savunurken savcılar da suçun kanıtlanmasına çalışırlar.