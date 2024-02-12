Hakkari depremi sonrasında Naci Görür’den kritik uyarı! 6 Şubat depremi sonrası… Hakkari Yüksekova’da meydana gelen 4.4 büyüklüğünde ki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubat depremine dikkat çekerek uyarılarını yineledi.

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Her gün bir yenisini yaşadığımız depremler hakkında uzmanlar uyarılarına devam ediyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü saat 07.36’da Richer ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen 5.74 kilometre derinliğindeki deprem Hakkari ve çevresinde de hissedildi.

Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından depreme ilişkin yeni bir uyarı yayınladı.

Yer Bilimci, 6 Şubat depremine dikkat çekerek kritik bir uyarıda bulundu.

Görür, bir sosyal medya platformu olan X üzerinden yaptığı uyarısında, "Bu sabah Hakkari, Oğul'da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.