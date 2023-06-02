Hamam otu tozu nedir, nasıl kullanılır? Hürrem'in tüylerini bitirdi... Hürrem Sultan'ın istenmeyen tüyler için kullandığı bilinen hamam otu, özellikle yaz aylarında rağbet görüyor. Acısız ve pratik olması nedeniyle tercih edilen hamam otu nedir ve nasıl kullanılır açıklıyoruz.

İstenmeyen tüylerden acısız kurtulmak isteyenler, soluğu aktarda alıyor. Tarihte Hürrem Sultan'ın dahi kullandığı tüy dökücü hamam otu, yaz aylarında yok satıyor. Toz haline getirilen hamam otu, doğal yollardan tüylerin dökülmesini sağlıyor. Nasıl kullanıldığı merak edilen hamam otu, arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, hamam otu nedir ve nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar... Hamam otu tozu nasıl kullanılır? Güvenilir bir aktardan kapalı pakette satın aldığınız hamam otu tozunu, süreceğiniz bölgeyi göze alarak bir kaba boşaltın. Ardından kremsi kıvam alması için su ekleyin. Kremsi karışımı tüylerin üzerine sürün ve 3 dakika kadar bekletin. Ardından nazikçe durulayın. Hamam otu kimyasal bileşenler içerdiğinden kötü kokar ve alerjik reaksiyon yapabilir. Öncelikle bileğinizde deneyin, herhangi bir sorun yoksa cildinize sürün. Oyalanmadan hızlıca bitirmeye özen gösterin. Yüz ve göz gibi hassas bölgelere sakın değdirmeyin. Kızarıklık, tahriş ve kaşıntı hissettiğiniz an bol su ile temizleyin.