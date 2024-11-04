Hamit altın nedir, kaç gram? Hamit altın ne kadar?

Hüseyin Topuz

Hamit altın, Türkiye'de uzun yıllardır yatırım ve tasarruf aracı olarak kullanılan değerli bir metaldir.

Geleneksel olarak kuyumculuk sektöründe önemli bir yer tutan Hamit altın, hem ziynet eşyası olarak kullanılır hem de birikim amacıyla tercih edilir.

Antika değerine sahip olan Hamit altın Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit için basılan Osmanlı parasıdır.

Bu altın, II. Abdülhamid'in tuğrasını taşıdığı için "Hamit" olarak adlandırılmıştır.

Ortalama olarak 7.2 gram ağırlığında ve 22 ayar olan Hamit altın, nadir bulunması nedeniyle fiyat açısından oldukça değerlidir.

Hamit altınlar, defne yaprağı ve iki meşale gibi motiflerle süslüdür ve Osmanlı İstanbul Darphanesi'nde üretildiğini gösteren yazılara sahiptir.

Hamit altın ne kadar?

Alış: 20.525,43

Satış: 21.040,79