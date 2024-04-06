Hamura kabartma tozu yerine onu ekleyin, hamurunuz puf puf kabarsın… Hamur yaparken kabarmasını sağlamak için ilk tercih kabartma tozu oluyor. Ancak ekleyeceğiniz o ürün ile kabartma tozunu unutacak, puf puf kabaran hamur işlerini keyifle yiyeceksiniz. İşte, kabartma tozu yerine eklemeniz gereken o ürün…

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Ülkemizde sevilerek tüketilen hamur işleri hazırlanması oldukça zahmetli olan yiyeceklerdir. Hamur işlerinin en önemli aşaması ise kabarmasıdır.

Kabarmayan hamur işlerini çoğu kişi istemez. Hamuru kabartmak için ise genellikle herkes kabartma tozu kullanır. Ancak kabartma tozu yerine hamurunuzun kabarmasına yardımcı olacak doğal yöntemlerde vardır.

Bu yöntemleri kullandığında hamurunuzu katkı maddesi içermeyen ürünler yardımıyla daha sağlıklı hale getirmiş olacaksınız.

İşte, kabartma tozu yerine kullanacağınız o gıda…

Çoğu kişinin bırakın hamura eklemeyi fark ettiği anda direk attığı ekşimiş süt meğer hamur kabartmak için en etkili doğal yöntem olarak kullanılıyormuş.

İçerisinde yararlı bakterilerin bulunduğu süt biraz ekşimeye başladığında içerdiği bakteriler sidik özellik kazanıyor. Bu durum da hamurun kabarmasında etkili oluyor.

Hazırladığınız hamurda kabartma tozunun ölçüsüne göre ekşi süt kullanarak doğal ve hızlı bir şekilde kabaran hamurları kolaylıkla elde edebilirsiniz.

Ekşi süt ile hamur kabartmak için her 1 çay kaşığı kabarta tozunun yerine yarım bardak ekşi süt kullanarak hem leziz hem de puf puf kabaran hamur işi yemekler hazırlayabileceksiniz.