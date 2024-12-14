Hangi Stanley Termoslar Geri Çağrıldı? Stanley Termos Sorgulama Ekranı...

Yağmur Dinç

Stanley markasına ait bazı termoslarda, kapakların basınç altında beklenmedik şekilde yerinden çıkması sonucu ciddi kazalar meydana geldi.

Kazalarda 38 kişinin yanık yarası aldığı, 11 kişinin ise tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu açıklandı.

Dünyaca ünlü termos markası Stanley milyonlarca ürününü geri çağırma kararı alarak dünya genelinde büyük bir adım attı.

STANLEY HANGİ MODELLERİ GERİ ÇAĞIRDI?

Stanley’nin geri çağırdığı modeller arasında Stanley Switchback ve Stanley Trigger Action serilerine ait termoslar yer alıyor.

Belirtilen modellerin özellikle Haziran 2016 ile Aralık 2024 tarihleri arasında üretilen versiyonlarında, basınç altında kapakların gevşeyip yerinden çıkmasına neden olan bir tasarım hatası bulundu.

Stanley geri çağırma kapsamındaki ürünlerin kullanıcılarına, sahip oldukları termosların model numaralarını kontrol etmeleri ve Stanley’nin resmi internet sitesinde yer alan sorgulama aracıyla ürünlerini doğrulamaları çağrısında bulundu.