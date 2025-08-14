"Hap yutamıyorum" diyenler denesin: Bu yöntemle akıp gidiyor...

Pek çok kişi için hap yutmak, basit bir işlemden çok stresli bir deneyim haline gelebiliyor.

Tabletin boğazda takılma hissi, yutkunma zorluğu ve refleks olarak boğazın kasılması, bu süreci daha da zorlaştırıyor.

Ancak uzmanların önerdiği basit bir teknik sayesinde hap yutma korkusu tarihe karışabilir.

İşte, hap yutarken uygulamanız gereken o teknik...

SAĞA BAKIN

Yapılan gözlemlere göre, hapı suyla yutarken başınızı hafifçe sağa çevirmeniz, boğaz kaslarının daha rahat açılmasını sağlıyor ve tabletin takılmadan yemek borusundan geçmesine yardımcı oluyor.

Bu teknik, özellikle yutma güçlüğü yaşayan çocuklar ve yetişkinler için pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.