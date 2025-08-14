Abone ol: Google News

"Hap yutamıyorum" diyenler denesin: Bu yöntemle akıp gidiyor...

Hap yutmak, birçok insan için zorlayıcı bir deneyim olabiliyor. Özellikle büyük kapsüller veya tabletler söz konusu olduğunda boğazda takılma hissi ve yutma refleksinde zorlanma sık görülüyor. Ancak uzmanların önerdiği basit bir yöntem, bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırabiliyor. İşte o çözüm...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 17:30

Pek çok kişi için hap yutmak, basit bir işlemden çok stresli bir deneyim haline gelebiliyor.

Tabletin boğazda takılma hissi, yutkunma zorluğu ve refleks olarak boğazın kasılması, bu süreci daha da zorlaştırıyor.

Ancak uzmanların önerdiği basit bir teknik sayesinde hap yutma korkusu tarihe karışabilir.

İşte, hap yutarken uygulamanız gereken o teknik...

SAĞA BAKIN

Yapılan gözlemlere göre, hapı suyla yutarken başınızı hafifçe sağa çevirmeniz, boğaz kaslarının daha rahat açılmasını sağlıyor ve tabletin takılmadan yemek borusundan geçmesine yardımcı oluyor.

Bu teknik, özellikle yutma güçlüğü yaşayan çocuklar ve yetişkinler için pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Bilgi Haberleri