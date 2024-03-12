Harammış gibi: Mekruh nedir, günah mıdır? Mekruh olan şeyler İslam'da "mekruh", yapılması istenmeyen, hoş karşılanmayan veya dinen önerilmeyen anlamına gelir. Mekruh olan şeyler nelerdir ve günah mıdır merak ediliyor. İşte mekruh örnekleri...

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"Mekruh", Arapça kökenli bir terim olup "kerih" kökünden gelir ve "hoş karşılanmayan", "istemeyen", "sevilmeyen" anlamına gelir.

İslam terminolojisinde, mekruh terimi, yapılması istenmeyen veya dinen önerilmeyen bir eylemi ifade eder.

En bilinenler sigara içmek, bahis olmasa bile tavla ve kâğıt oyunları gibi oyunlar oynamak, erkeğin altın takması ve ipek giymesi olabilir.

Birçok örneği olmakla beraber mekruh şeyler günah mıdır merak ediliyor.

Mekruh sayılan şeyler nelerdir? Mekruh, günah mıdır? Tahrimen mekrûh ve tenzîhen mekrûh nedir? İşte yanıtı...

Mekruh nedir

Müslümanlıkta, dince yasaklanmamış olmakla birlikte yapılmaması istenen eylemlere mekruh denir.

Yapılması helalden çok, harama yakındır.

Mekruh sonuç olarak günah bir amel değildir, günaha yakın bir ameldir.

Mekruh fiilleri sürekli işleyenler şeriatta fasık olarak adlandırılır, şahitlikleri kabul edilmez ve yönetici veya kadı olamazlar.

Tahrimen mekruh nedir

Dinde ayetlerin yorumlanması veya hadislere göre yapılmaması istenen şeydir. Yapılması helalden çok, harama yakındır. Kesin olmamakla birlikte bu tür fiilleri işleyenlerin de ahirette cezaya uğrayabileceğine inanılır.

Sigara içmek

Bahis oynamak

Anne veya babayı isimleriyle çağırmak

Namaz kılınan yerde uygunsuz hareketlerde bulunmak

Tenzihen mekruh nedir

Şeriatın bağlayıcı ve kesin olmayan bir tarzda yapılmamasını istediği fiildir. Yapılmaması yapılmasından daha iyi olan davranışları tanımlar.

Soğan veya sarımsak yedikten sonra camiye gitmek veya bir topluma girmek

Namaz esnasında ek duaları tekrar tekrar okumak

Akşam Namazı kılmadan nafile namazını kılmak

Canlı resimli hayvanların olduğu seccadelerle namaz kılmak