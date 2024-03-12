Harammış gibi: Mekruh nedir, günah mıdır? Mekruh olan şeyler

"Mekruh", Arapça kökenli bir terim olup "kerih" kökünden gelir ve "hoş karşılanmayan", "istemeyen", "sevilmeyen" anlamına gelir.
İslam terminolojisinde, mekruh terimi, yapılması istenmeyen veya dinen önerilmeyen bir eylemi ifade eder.
En bilinenler sigara içmek, bahis olmasa bile tavla ve kâğıt oyunları gibi oyunlar oynamak, erkeğin altın takması ve ipek giymesi olabilir.
Birçok örneği olmakla beraber mekruh şeyler günah mıdır merak ediliyor.
Mekruh sayılan şeyler nelerdir? Mekruh, günah mıdır? Tahrimen mekrûh ve tenzîhen mekrûh nedir? İşte yanıtı...
Mekruh nedir
Müslümanlıkta, dince yasaklanmamış olmakla birlikte yapılmaması istenen eylemlere mekruh denir.
Yapılması helalden çok, harama yakındır.
Mekruh sonuç olarak günah bir amel değildir, günaha yakın bir ameldir.
Mekruh fiilleri sürekli işleyenler şeriatta fasık olarak adlandırılır, şahitlikleri kabul edilmez ve yönetici veya kadı olamazlar.
Tahrimen mekruh nedir
Dinde ayetlerin yorumlanması veya hadislere göre yapılmaması istenen şeydir. Yapılması helalden çok, harama yakındır. Kesin olmamakla birlikte bu tür fiilleri işleyenlerin de ahirette cezaya uğrayabileceğine inanılır.
Sigara içmek
Bahis oynamak
Anne veya babayı isimleriyle çağırmak
Namaz kılınan yerde uygunsuz hareketlerde bulunmak
Tenzihen mekruh nedir
Şeriatın bağlayıcı ve kesin olmayan bir tarzda yapılmamasını istediği fiildir. Yapılmaması yapılmasından daha iyi olan davranışları tanımlar.
Soğan veya sarımsak yedikten sonra camiye gitmek veya bir topluma girmek
Namaz esnasında ek duaları tekrar tekrar okumak
Akşam Namazı kılmadan nafile namazını kılmak
Canlı resimli hayvanların olduğu seccadelerle namaz kılmak