Haşimato hastalığı nedir? Haşimato hastalığının belirtileri nelerdir? Günümüzde giderek yaygınlaşan hastalıklardan biri olan haşimato hastalığı hakkında araştırmalar sıkça yapılıyor. Birçok kişinin sahip olduğu ancak halk arasında bilinmeyen bu hastalık vatandaşları araştırmaya başlamasına neden oldu. Peki haşimato hastalığı nedir? Haşimato hastalığının belirtileri nelerdir?

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Haşimato, çeşitli nedenlerden dolayı tiroid hormonlarından kaynaklı gelişen bir hastalıktır. Troid hormonlarının daha az salgı yapması durumunda ortaya çıkan ve otoimmün hastalık olan haşimato günümüzde yaygınlığı da giderek artmaktadır.

Lenfositik tiroidit olarak da adlandırılan haşimato hastalığı 1912 yılında Japon bilim adamı Akira Haşimato tarafından tanımlandığı için bu ismi aldığı bilinir. Bu durum tiroid hormon fazlalığına (hipertiroid) yol açabilmekle beraber yıllar içinde tiroid hormon yetmezliğine de neden olablicek bir hastalıktır.

Peki haşimato hastalığı nasıl ortaya çıkar? Haşimato hastalığının belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

Haşimato nedir?

Tiroid hormonları ile alakalı olarak gelişen aşimato hastalığında vücut tiroid bezini yok etmek için çok miktarda anti-TPO antikoru ve anti-tiroglobulin antikoru üretir. Bu antikorlar tiroid bezine bağlanarak tiroid hücrelerini harap eder. Bu arada tiroid bezine birçok iltihap hücresi birikir. İltihap sonucu tiroid hücreleri tahrip olur ve tiroid hormonu azalmaya başlar.

Tiroid bezinin küçülmesiyle ortaya hormon yetmezliği çıkar. İlk dönemde hastada ufak bir guatr ve kanda anti-TPO antikor yüksekliği varken TSH, T3 ve T4 hormonları normaldir. Daha sonra zaman içinde hastalık ilerledikçe önce başlangıç halinde tiroid yetmezliği, sonra ise tam tiroid yetmezliği gelişir.

Haşimato belirtileri nelerdir?

İlk ve en belirgin belirtisi olarak troid bezinin büyümesi gözlenen Haşimato hastalığında tiroid hormonu üretimindeki düşüş nedeniyle çoğunluklu olarak gözlenen belirtiler arasında yorgunluk, halsizlik, üşüme, uyku hali, cilt kuruluğu, kabızlık, saç dökülmesi ve kas güçsüzlüğü gibi belirtiler görülür. Hastalığın diğer belirtileri ise şu şekildedir:

Kilo alma

Konsantre olmada zorlanma

Guatr varlığı

Cilt kuruluğu

Depresyon ve sinirli olma gibi ruh hali değişiklikleri

Saç dökülmesi

Kolay üşüme

Göz altlarında ve yüzde şişme

Yorgunluk

Kramplar

Seste değişiklik

Kabızlık

Adet düzensizliği

İştahsızlık

Konuşmada yavaşlık ve unutkanlık

Nabız sayısında düşme