Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hatayspor ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta açılış maçında karşı karşıya gelecek.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Hatayspor Süper Lig'deki tek yenilgisini geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 4-2 yenilerek aldı.
Öte yandan Recep Uçar'ın çalıştırdığı Kayserispor bu sezon oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Futbolseverler Hatayspor ile Kayserispor arasında oynanacak mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman?
Hatayspor - Kayserispor maçı 27 Ekim Cuma (bugün) saat 20:00'de oynanacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek...