Havalimanında unutuldu, borcu 7 milyonu aştı!

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Brandenburg Havalimanının girişinde yer alan otopark alanına 1 yıl önce park edilmiş araç otopark maliyetiyle dikkat çekti.
Alman medyasında yer alan haberlere göre, Berlin-Brandenburg (BER) havalimanının terminal girişindeki park alanında duran Hannover plakalı Volkswagen Golf marka aracın otopark ücreti 200 bin avroyu geçti.
Aracın sahibinin kimliği belirsizliği sürüyorken otopark maliyeti aracın maliyetini geçti. 200 bin avroyu geçtiği belirtilen otopark ücretinin 7.457.808,00 Türk Lirasına tekabül ettiği belirtildi.
GÜNLÜK 23 AVRO
Yolcu indirme-bindirme için 10 dakikalık ücretsiz süre tanınan otoparkta, belirlenen sürenin aşılması durumunda saatlik ücretinin 23 avro olduğu belirtildi.
Havalimanının otopark işletmecisi Apcoa'nın durumu çözmek için yetkililerle temasa geçtiği kaydedildi.