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Hayatta kalmak için bakın ne yaptı! Vazelin ile akılalmaz çözüm...

Hayatta kalmak için bakın ne yaptı! Vazelin ile akılalmaz çözüm... Cilt bakım ürünü olarak bilinen vazelin, hayat kurtardı. Depremde enkaz altında uzun bir süre kalan bir vatandaş enkaz altında vazelin sayesinde yaşama tutundu.