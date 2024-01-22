Hayatta kalmak için bakın ne yaptı! Vazelin ile akılalmaz çözüm...

Kozmetik bir ürün olarak kullanılan vazelin, nemlendirme ve cildi yenileme özelliğine sahiptir.
Deriyi onarma ve yumuşatma işlevi gören vazelin, dünya çapında bilinen bir üründür.
Krem sayılan vazelini yiyerek hayatta kalan vatandaş, duyanları şoke etti.
"Vazelin yenir mi" sorusu, uzmanlar tarafından da yanıtlandı.
İnanılmaz mücadele
Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelenPazarcık ve Elbistan depremleri, "Asrın Felaketi" olarak literatüre girdi.
Depremde enkaz altında 20 saat kalan bir vatandaş enkaz altında vazelin bulduğunu ve çocuklarıyla beraber bir süre vazelin yediğini söyledi.
Depremzede Muharrem Polat, "Vazelin bulduk ellerimize sürdüğümüz, ondan yiyoruz, ağzımızı tükürük yapıyoruz, onu emdiriyordum." dedi.
Polat, "Vazelin sayesinde biraz hayatta kaldık.Yutamıyorsunuz zaten, boğazınıza yapışıyor." sözleriyle duyanları şoke etti.
Vazelin yenir mi
Yağlı ve kalın bir dokuya sahip olduğu için, vazelinin ağız yoluyla alınması yutma esnasında boğulma tehlikesini artırır.
Ayrıca bu yağlı madde, aspire edilmesi halinde akciğerlere ciddi zarar verebilir.
Sadece topikal kullanım için üretilen vazelin, kesinlikle tüketilmemelidir.