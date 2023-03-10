Haymana Mutabakatı nedir? Haymana Mutabakatı Heyetinde kimler var? Saadet Partisi'nin Haymana Mutabakatı Heyeti davaya ihanet edildi diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımıyoruz açıklaması yaptı. Peki Haymana Mutabakatı nedir? İşte yanıtı..

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamasının ardından Saadet Partisi'nin Haymana Mutabakatı Heyeti tarafından bir açıklama yapıldı.

Saadet Partisi'ninde içinde olduğu 6'lı masada alınan kararları eleştiren Haymana Mutabakatı Heyeti yaptığı açıklama ile alınan kararların Milli Görüş'ün fikirlerini yansıtmadığı dile getirdi.

Yapılan bu açıklama sonrası Haymana Mutabakatı hakkında aramalar hız kazandır. Vatandaşlar "Haymana Mutabakatı nedir" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki nedir Haymana Mutabakatı? İşte merak edilenler ve heyetin yaptığı o açıklama..

Haymana Mutabakatı nedir?

Haymana Mutabakatı Heyeti, Saadet Partisi'nin önde gelen isimleri tarafından 2022 yılında kurulmuş bir heyettir.

6 Mart 2023 tarihinde Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardıdan Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, Saadet Partisi'ne tepki gösterdi.

Haymana Mutabakatı Heyeti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir. Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6 Mart 2023 tarihinde yaşananlar ve atılan sloganları şuurlu Milli Görüşçüler kendilerine yapılmış bir hakaret olarak görmüşlerdir. Davamız adına üzüntü verici olan bu görüntüler ve sloganların genel merkez yönetimi tarafından makul karşılanması yarım asırlık davamızın inkârı olmuştur.

Milli Görüş hareketi yarım asırdır milyonlarca inançlı insanların emeği, gözyaşı, duası ve üstün gayretleriyle vücut bulmuştur. Ayrıca 1,5 milyar İslam aleminin umudu olmuş muazzam bir birikime sahiptir.

Hal böyle olunca henüz verilip verilmeyeceği meçhul olan bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile 3-5 vekillik karşılığında kazanan tarafta olacağız avuntusuyla mukaddes dava peşkeş çekilmiştir. Bu sebepledir ki Saadet Partisi'nin mevcut yönetimi davasına ihanet etmiş, milletimizin nezdinde meşruiyetini kaybetmiştir.

Uzun zamandır Saadet Partisi yönetiminin 6'lı masa içerisindeki duruşu, dünya ve ülkemiz meselelerine bakışı ve Milli Görüşçü bir aday çıkarmama konusundaki ısrarlı tutumu ile alakalı olarak uyarılarımızı yapmıştık.Bu güne kadar davamız adına sürecin bu noktaya gelmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Saadet Partisi yönetiminin davamıza, Milli Görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır.

Saadet Partisi yönetimi, şu haliyle bu milletin inançlarıyla, değerleriyle, kültürüyle ve tarihiyle kavga etmiş, büyük tahribatlar yapmış partilerin karargahına dönüşmüştür.Saadet Partisi yönetiminin girmiş olduğu bu yol, almış olduğu bu karar asla Milli Görüş Hareketini ve hareketimizin tertemiz mensuplarını bağlamaz. Milli Görüş leke tutmaz bir kumaştır. Kin ve nefretle hareket etmeyen bir ahlaka sahiptir. Milletimizi; işbirlikçi, küreselci ve ihanet şebekelerine bırakmayacak bir cihat karargahıdır."