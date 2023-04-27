Hayvan pazarları açıldı mı? Hayvan pazarları ne zaman açılacak 2023? Tarih verildi... Türkiye’nin farklı şehirlerindeki hayvanlarda görülen şap hastalığı sebebiyle hayvan pazarları kapatılmıştı. Hayvan pazarlarının ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili açıklama geldi. İşte hayvan pazarlarının açılacağı tarih…

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’nin farklı illerinde hayvanlarda şap hastalığının görüldüğü açıklanmıştı.

3 Şubat 2023 tarihinde şap hastalığının ilk vakası görülmüş, tedbir alınması sebebiyle hayvan pazarları kapatılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, hayvanlarda görülen şap hastalığı ve alınan tedbirler ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“8 milyona yakın hayvan aşılandı. Bu süre zarfında, hayvanların kesimi, ihracı, ithali konusunda bunlara yasak getirdik. Bu süre zarfında hayvan hareketlerine yasak getirdik."

Hayvan pazarlarının ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken beklenen tarih açıklandı. İşte hayvan pazarlarının açılacağı tarih…

Hayvan pazarları ne zaman açılacak 2023?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi’nin aldığı kararlar çerçevesinde ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların, karantinası devam eden yerler dışında ve 3 kural çerçevesinde 28 Nisan’dan itibaren ülke genelinde kaldırılacağı kaydedildi.