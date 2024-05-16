Hem ekonomik, hem cezbedici: İşte hediyelik altın bilezik fiyatları... Genellikle yakın çevreye düğün takısı olarak tercih edilen hediyelik bilezikler, birçok model ve ağırlık ile kuyumcu raflarını süslüyor. İşte hediyelik bilezik fiyatları...

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Hediyelik altın bilezik, genellikle özel bir amaç veya anlamı olan ve hediye edilmek üzere tasarlanmış altın bir takıdır. Bu tür bilezikler, genellikle değerli anları kutlamak, sevdiklerine duygusal bir hediye vermek veya özel bir etkinliği hatırlamak için tercih edilir.

Hediyelik bilezikler 8 ayar olup; burma, kelepçe, ajda gibi bilezik çeşitlerinden daha hafif ve ekonomik olabilir.

Türk kültüründe yakın çevreye düğün hediyesi olarak bilezik takılır. Bu da genellikle "hediyelik altın bilezik" olur.

Peki, hediyelik bilezikler kaç gram? Hediyelik bilezik ne kadar, kaç TL? İşte gramına göre fiyatları...

Hediyelik bilezik fiyatları 2024:

1 cm. Enli Altın Bilezik 6,80 gr: 13.500 TL

Baklava Hediyelik Altın Bilezik 3.1 gr: 5.700 TL

15 mm Enli 8 Ayar Altın Bilezik 7.3 gr: 12.500 TL

Kumlu 8 Ayar Altın Bilezik 7,00 gr: 11.000 TL

*Fiyatlar ortalamadır, değişiklik gösterebilir.