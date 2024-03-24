Hem lüks, hem ucuz! 100 kilometrede 11 TL yakıyor… Bu fiyata başka SUV otomobil yok Türkiye'nin otomotiv dünyasında adını sıkça duyduğumuz markalardan biri olan Dacia, yeni SUV modeliyle büyük heyecan yarattı. Fiyatını 885.000 TL’ye indirdi, duyanlar bayiye akın ediyor.

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Dünya otomotiv sektöründe çağa ayak uydurmak isteyen Dacia, elektrikli otomobil üretimine iddialı bir giriş yaptı.

Chery, KIA ve Toyota gibi devlerin elektrikli araç kampanyalarının ardından Dacia, piyasada önemli bir yer edinmek için adeta gemileri yaktı.

Geniş ailelerin vazgeçilmez tercihi olan Dacia Spring modeli, artık daha erişilebilir bir fiyatla sunuluyor.

885.000 TL'ye kadar düşen fiyatıyla dikkat çeken Dacia Spring, sadece düşük maliyetiyle değil, aynı zamanda son teknolojik dizaynı ve gelişmiş performansıyla da sektörde en beğenilen otomobiller arasında yerini aldı.

Dacia Spring'in çevre dostu özellikleri de otomobil tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Dacia Spring 2024 fiyatları

Merakla beklenen haber geldi! Eylül ayı itibarıyla güncellenen fiyat listesine göre, Dacia Spring EXTREME 26.8 kWh 65 bg Electric modelinin fiyatı 885 bin TL olarak belirlendi.

Yakı tasarrufu dikkat çekiyor

Geleneksel yakıt sistemlerinin dışında, sürücülerin yeni tercihi haline gelen Dacia Spring, hem uygun maliyeti hem de performansıyla elektrikli SUV modelleri arasında dikkat çekiyor.

Hem çevre dostu hem de ekonomik bir seçenek olan Dacia Spring, verimliliği ve düşük enerji tüketimiyle ön plana çıkıyor.

Tam kapasiteyle kullanıldığında, Dacia Spring yaklaşık olarak 300 kilometre menzil sunuyor. Bu veri, günlük şehir içi seyahatlerde ekonomik ve pratik bir seçenek oluşturuyor.

Ayrıca, şarj dolumunun sadece 1-2 saatte tamamlanabilmesi de Dacia Spring'in cazibesini artırıyor.