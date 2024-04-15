Hem modaya uyun, hem zengin olun! Örgü bileziği gören kuyumcuya koşuyor; İşte fiyatı Trend altın bilezik arayışına giren yeni gelinler, bu haber size! Hem zarif hem de yatırımlık olan örgü bilezikler, görenlerin vazgeçilmezi haline geldi. İşte örgü bilezik fiyatları...

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Altın tutkunları için harika bir haberimiz var!

Yeni gelin adayları ve altın takı sevenler için özel bir tercih ortaya çıktı: örgü bilezikler.

Bu zarif bilezikler, hem görünümüyle hem de fiyatıyla herkesin ilgisini çekiyor.

Ankara burma bilezik, örgü burma bilezik, Mevlana burması veya içi boş burma olarak da bilinen bu bilezikler, 22 ayar altın tellerin özenle burulmasıyla üretiliyor.

Bu bilezikler genellikle 20 gram ile 50 gram arasında değişen ağırlıklarda üretiliyor ve rengiyle de göz dolduruyor.

İşte yeni moda örgü bilezik fiyatları…

Örgü bilezik fiyatları

22 Ayar 20 gram Örgülü Burma Altın Bilezik 52 bin 658 TL civarında,

22 Ayar 25 gram Örgülü Burma Altın Bilezik 72 bin 206 TL civarında,

22 Ayar 30 gram Örgülü Burma Altın Bilezik 86 bin 550 TL civarında satışa sunuluyor. Hem işçiliği hem de ağırlığı sebebiyle fiyatlar değişiklik gösterebiliyor.