Hemen e-Devlet’inizi kontrol edin! Haberiniz olmadan biriken paralarınız sizi bekliyor olabilir... Adınıza biriken ödemeleri e-Devlet’ten öğrenmeniz çok kolay. Hiç haberiniz olmadan e-Devlet üzerinden yapılan ödemelerle birikim sahibi olmuş olabilirsiniz…

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E-Devlet sistemi üzerinden adınıza gerçekleştiren birçok ödeme yapılabiliyor. Haberinizin dahi olmadığı bu ödemeler ise sizin için büyük bir sürpriz olabilir.

Eğitim, sağlık ya da sosyal güvenlik kurumu tarafından hesabınıza ödemeler yapılabiliyor. Yatırılan bu paralar ise adınıza oluşturulan bir PTT banka hesabında ya da e-devlet sistemine kayıtlı olan banka hesabınıza yapılıyor.

Yapılan bu ödemeleri ise e-devlet üzerinden sorgulamak oldukça kolay. Adınıza yapılan bu ödemeleri öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yapmanız ve ardından 'Şahıs Ödemeleri Sorgulama' seçeneğinden sorgulama yaparak sonucu görüntüleyebilirsiniz.

Ödemeler nasıl alınabilir?

Adınıza gerçekleştirilen bu ödemeleri öğrenmenizin ardından, ödemeyi almak için kendinize ait bir banka hesabını tanımlayarak birikmiş paranızı alabilirsiniz. Banka hesabı bulunmayan vatandaşlar PTT üzerinden de kolay bir şekilde ödemesini temin edebilir.

Ödemeler ne zaman hesaba yatar?

Ödeme süreleri ödeme türlerine göre farklılık göstermektedir. Rapor parası ve emzirme yardımı genellikle 15 gün içerisinde yatarken tıbbi malzeme, yol ödemesi, diş ödemeleri gibi ödemeler daha uzun sürüyor ve 2-3 ayı bulabilir.