Hep filmlerde görüyorduk bu sefer gerçek oldu! 6 yıllık karısı kardeşi çıktı… Filmlerde duyduğumuz “Durun siz kardeşsiniz evlenemezsiniz” repliği bu kez gerçek oldu. 6 yıllık karısı kız kardeşi çıktı dünyası başına yıkıldı.

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Beklenmedik sürprizlere gebe olan hayat bu kez öyle bir sürpriz yaptı ki hayatlar resmen alt üst oldu. Öyle yerlerde öyle kararlar alırız ki bu kararların çoğunun geleceği son nokta ise hiç aklımıza gelmez.

İşte bu karalardan biri genç bir çiftin hayatını tepetaklak etti. Doğumunun hemen ardından evlatlık verilen ve biyolojik ailesini hiç tanımayan genç bir adamın hayatı düşününce imkansız gibi görülen bir tesadüf ile altüst oldu.

Geçtiğimiz yıllarda İngiliz medyasında büyük bir yankı uyandıran haber, duyanları adeta dumur etti. Haber, ilk olarak bir sosyal paylaşım sitesi olan Reddit aracılığı ile yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı.

Nakil testi yaptırdı, gerçekle hayatı değişti…

Genç adam 6 yıldır evli olduğu ve 2 tane de çocuğunun olduğu karısının sağlık sorunları yaşıyordu. Karısının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle böbrek nakline ihtiyacı olduğunu aktaran genç adam, “Karım, oğlumuz doğduktan hemen sonra hastalandı. Doktorlar acilen böbrek nakli yapılmasını söyleyince tüm akrabaları ile iletişime geçtik ancak uygun bir donör bir türlü bulamadık" ifadelerini kullandı.

İsmini açıklamak istemeyen adam, uygun olma ihtimalinin imkânsıza yakın olduğunu düşünerek kendi böbreğini vermek için donör olup olamayacağını öğrenmek için test yaptırdı.

Testten kısa bir süre sonra doktordan telefon aldığını anlatan adam, "Doktor HLA doku testi sonuçlarından elde edilen bazı bilgiler nedeniyle ek testler yapmak istediğine dair bir şeyler söyledi. Fazla düşünmedim ve kabul ettim. Ancak gerçeği öğrenince şoke oldum" ifadelerini kullandı.

Meğer kız kardeşiymiş…

Doktorlar genç adama, test sonuçlarında anormal derecede yüksek bir eşleşme yüzdesine sahip olduklarını ve karı koca arasında bu eşleşme yüzdesinin çok nadir olabilecek bir durum olduğunu anlattılar.

Doktorların bu anlattıklarının ne anlama geldiğini sorgulayan genç adam duydukları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Doktorlar, DNA bilgisinin nesiller boyunca nasıl aktarıldığını anlatarak ancak kardeşlerin bu kadar büyük oranda eşleşme gösterebileceğini açıkladı ve genç adama karısının genetik olarak akrabası, büyük ihtimalle de kardeşi olduğunu belirttiler.

Öğrendikleri ile hayatı alt üst olan adam sosyal medyada, "Şaka yapmıyorum karımla akrabayız. Bu durumla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum. Belki bu yanlış olabilir ama sonuçta o benim çocuklarımın annesi" ifadelerini kullanırken diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından olay hakkında birçok yorum geldi.

Bir kullanıcı, "Bu noktada zaten evli ve çocuklusun. Bu durumu geri çeviremezsin o yüzden yapacak bir şey yok" dedi.