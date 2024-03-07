Her arabanın arka camında bulunan bu çizgiler bakın ne işe yarıyormuş… Genellikle her arabanın arka camında uzun çizgiler yer alır. Aslında oldukça işlevsel olan bu çizgilerin anlamı işse çoğu kişi tarafından bilinmez. İşte, o çizgilerin anlamları…

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Arabaların arka camında bulunan çoğu kişinin belki de bugüne dek dikkatini çekmemiş çekse bile estetik amaçlı olduğunu düşündüğü çizgilerin asıl amacı duyanları şaşkına çeviriyor.

Estetik ile herhangi bir ilgisi bulunmayan bu çizgiler aslında oldukça önemli bir özelliğe sahip.

Aralarında 3-5 cm aralık olan bu çizgiler tamamıyla sürücünün görüş açısıyla ilgili olarak düşünülen bir mühendislik eseri.

İşte, o çizgilerin hayati anlamı…

Arabaların arka camında yer alan ‘rezistans’ adı verilen bu çizgiler tamamıyla sürücülerin görüş açısının iyileştirilmesi amacıyla yapılmış.

Bu çizgilerin içerisinden geçen bir akım yer alır ve bu akım sayesinde özellikle de kış aylarında sürücülerin görüş alanlarının kapanmasına yol açabilecek buz, kar, buğu gibi sorunların çözülmesini sağlar.

Camda oluşan buğu, kar ya da buzun yavaşça erimesini sağlayan bu akım sayesinde camın net bir görünümde olmasını sağlar.

Ancak bu sistem otomobil markalarına ve modellerine göre çeşitli farklılıklar gösterebilirken hepsinde temel olarak aküden beslenen hatlar küçük bir akım kullanarak aynı amaca hizmet eder.