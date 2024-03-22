Her sabah aç karnına 1 tane armut yiyin, o sorunlara veda edin… Armut birçok kişi tarafından sevilerek yenilen bir meyvedir. Sağlık açısından birçok faydası da bulunun armut sabahları yendiğinde ise o sorunların ilacı oluyormuş. Bakın sabahları 1 tane armut yemek nelere iyi geliyormuş…

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Dünyanın birçok noktasında yetişebilen armut, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan bir meyve türüdür.

Besin değeri oldukça yüksek olan meyvenin insan sağlığı üzerinde de sayısız faydası da mevcuttur.

Özellikle yaz ve sonbahar aylarında sıkça tüketilen armut hem yaş hem de kuru olarak tüketilebilen meyveler arasındadır.

İçerdiği düşük kalori sayesinde de fazlaca tercih edilen meyveler arasında olan armut sabah yenildiğinde ise adeta mucizeler yaratıyor.

İçeriğinde B1 vitamini, B2 vitamini, C vitamini, B9 vitamini, K vitamini, A vitamini barındırmakla birlikte yüksek oranda potasyum ile kalsiyum, demir gibi çeşitli mineraller içeren armut aynı zamanda yüksek antioksidan özelliğiyle de sağlığınız için oldukça faydalıdır.

Sabahları 1 tane yiyin neler oluyor izleyin…

Armut, yüksek oranda lifli olduğundan sindirim sisteminin daha düzgün çalışmasında etkili olduğundan hazımsızlık, kabızlık gibi sorunları bertaraf eder.

Sabahları aç karnına 1 adet armut yemek, bağırsakların daha sağlıklı çalışmasında etkili olmakla birlikte kilo vermeyi de kolaylaştırıcı etkiler sunar.

Ayrıca içerdiği demir oranıyla kansızlık rahatsızlığının tedavisini destekler. Sabahları düzenli armut tüketimi vücuttaki demir oranını artırmaya ve kan yapımına yardım eder.

İdrar söktürmeyi destekleyici özelliğiyle öne çıkan armut, böbrek taşı rahatsızlığından muzdarip kişiler için doğal bir yardımcı olabilir. Özellikle de böbrek taşı düşürenlerin tüketmesi önerilen armut, sıklıkla idrara çıkmaya ve sancıları azaltmaya yardımcı olur.