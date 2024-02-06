Her sabah bir kaşık yiyin, ne şişkinlik bırakıyor ne de mide yanması… Sağlıklı beslenme için uygulanabilecek birçok yöntem vardır. Sağlıklı beslenme rutininize ekleyeceğiniz o besin ile vücudunuzdaki tüm zehir akıp gidecek…

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Güne vücudunuzu arındırarak başlamak için rutininize ekleyeceğiniz o besin vücudunuzda bulunan zehri söküp atıyor.

Aynı zamanda güne enerjik başlamanızı da sağlayacak bu rutin yeniden sizi yeniden doğmuşsunuz gibi hissettirecek.

Her sabah 1 kaşık tahin tüketmenizin faydalarına şaşırmamak elde değil. Tahin vücudunuzda bulunan zehri atmanıza yardımcı olacak besinlerin başında gelir.

Faydaları saymakla bitmiyor...

Sabahları tüketeceğiniz bir kaşık tahin, mide ağrıları yaşayanlar içinde oldukça etkilidir. Bağırsak hareketlerinizi hızlandıracak olan tahin aynı zamanda tok tutma etkisiyle de kilo vermenize de yardımcı olacak.

En güçlü antioksidanlardan biri olan tahin, akciğeri temizler ve vücudunuzu zehirden olabildiğince arındırır.

Yemeklerin ardından yaşanan mide ağrıları için sabah aç karnına bir çorba kaşığı tüketilen tahin mideyi rahatlatarak ağrıları dindirir.

Sindirim sistemini daha iyi çalıştırır

İçerisinde bulunan yağlar sayesinde böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olan tahin, sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına da yardımcı olur.

Eğer tahini tek başına tüketemiyorsanız, çok az pekmez ya da birkaç damla limon yardımıyla da tüketebilirsiniz.