Her yer beyaza bürünecek: Kar yağışı geliyor, alarm verildi

Haber Merkezi

Kış kendini hissettirmeye başladı! Türkiye genelinde havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı da yola çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada kar yağışı beklenen illeri açıkladı.

Meteorolojinin tahminlerine göre kar, özellikle yüksek kesimlerde etkili olacak. Şehirler beyaza bürünecek.

KAR GELİYOR

Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla kar müjdesini duyurdu. Paylaşımında kar yağışının etkili olacağı bölgeleri şu sözlerle sıraladı:

“Yeni haftaya yurdun %85'i gri modda başlayacak. Doğu Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde kar bekliyoruz. Ankara'da yükseklerde kar ihtimali var. İstanbul'da ise hiçbir şey beklemiyoruz. Herkese iyi haftalar dileriz...”