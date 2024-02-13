Herkes sabırsızlıkla bekliyordu! Kurtlar Vadisi Kaos’un nerede yayınlanacağı belli oldu… Binlerce kişinin heyecanla beklediği Kurtlar Vadisi Kaos hakkında paylaşılan bilgi medyanın gündemine adeta bomba gibi düştü. Sosyal medya üzerinden merakla beklenen dizinin yayınlanacağı platform hakkında paylaşımlar yapıldı…

ensonhaber.com

Yayınladığı dönemin reyting rekortmeni olan ve hala neredeyse aynı ilgiyle izlenmeye devam eden nadir dizilerden olan Kurtlar Vadisi, yenilenerek ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yayın tarihi 2024 olarak belirlenen dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2024 yılına girmemizle beraber Kurtlar Vadisi Kaos’un seyirciyle bulaşacağı platform gizemini korumaya devam ederken sosyal medyada ortaya atılan iddia gündemi sarstı.

Bir dijital platformda ekran macerasına atılacak olan dizinin başrolünde yine Necati Şaşmaz 'Polat Alemdar' karakteriyle yer alacak.

Oyuncu kadrosu henüz açıklanmayan Kurtlar Vadisi Kaos'ta Necati Şaşmaz'ın yanı sıra, Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer aldığı iddiası da ileri sürüldü.

Seyirciyle hangi platformda buluşacak?

Kurtlar Vadisi Pusu'nun devamı niteliğinde olacağı bilinen Kurtlar Vadisi Kaos'un, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanmaya başlayacağının öne sürülmesi gündemi altüst etti.

Henüz resmi açıklama yapılmaması dizi hakkındaki gizemin devam ettiğini gösteriyor.