Herkese gizleyin: e-Devlet T.C. kimlik numarası nasıl kısıtlanır 2023? Veri hırsızlığını engellemek adına T.C kimlik numarasını gizlemek büyük önem taşıyor. Bu noktada, e-Devlet kimlik no kısıtlama özelliğini devreye soktu. Peki e-Devlet'te T.C. kimlik no nasıl gizlenir? İşte detaylar...

ensonhaber.com

TC kimlik numaralarımızla birçok uygulamaya kayıt olmak durumunda kalıyoruz. Ancak bu durum, aynı zamanda veri hırsızlığına da kapı aralıyor.

Söz konusu durum birçok kullanıcının mağduriyet yaşamasına sebep olurken, çalınan bilgilerin arasında TC kimlik numaramızın olması çok ciddi sorunlar doğurabiliyor.

Her gün verilerimiz çalınıp satılırken, "TC kimlik numaramızı nasıl herkese gizleyebiliriz?" sorusu gündem oldu

E-Devlet üzerinden üç aşamada TC kimlik numarası herkese gizlenebiliyor.

e-Devlet TC no nasıl gizlenir?

e-Devlet'e girin.

Sisteme giriş yapın.

"Kurumlar" menüsünden Ticaret Bakanlığı'na ulaşın.

"Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)" seçeneğine tıklayın.

"Yeni Başvuru" seçeneğine tıklayın.

Bilgileri doldurun ve onaylayın.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Bugüne kadar vatandaşlarımız çalıntı, sahte kimlik ve benzeri durumlarda kişilerin iradeleri dışında şirket veya ticari işletmelere ortak/yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesi için ticaret sicili müdürlüklerine başvurmakta ve müdürlüklerce MERSİS'teki kimlik numaraları üzerine kısıt konulmaktaydı.

e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımıza sunulan yeni hizmetimiz olan 'Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak / Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri' sayesinde kişiler e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak şirket ortağı/işletme sahibi veya bir şirket veya işletmede yetkili olarak eklenmesini engelleyebilecekler. ifadelerini kullandı.