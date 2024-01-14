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Herkesin evinde var, resmen servet değerinde! Bulan anında satıyor…

Herkesin evinde var, resmen servet değerinde! Bulan anında satıyor… Bir dönem hayatımızın vazgeçilmez parçası olan bu eşyalar, şimdi koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. Evinde tutan yaşadı, resmen servet değeri taşıyor. Bulan anında satıyor.