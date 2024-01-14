Herkesin evinde var, resmen servet değerinde! Bulan anında satıyor…

Ülkemizde telefon teknolojisinin evrimi, kollu ve manyetolu cihazlardan dijital telefonlara uzanıyor.
1970'li ve 80'li yıllarda dijital telefonların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, zaman içinde ev telefonları da teknolojinin hızlı ilerleyişine ayak uydurdu.
Günümüzde ise eski tip çevirmeli ve kollu telefonlar, nostaljik dokularıyla evlere şıklık katarken, antika piyasasında adeta altın çağını yaşıyor.
Cafelerden restoranlara, birçok işletme eski tip çevirmeli ve kollu telefonları dekoratif amaçlı kullanmaya başladı. Bu talep artışıyla birlikte, fiyatlar da hızla yükselmeye başladı.
25 bin TL'ye alıcı buluyor
Zamanında bit pazarlarında alıcı bulamayan eski telefonlar, şimdi antikacılar tarafından özenle incelenip uzun yolculuklara çıkarılarak koleksiyonlara katılıyor.
İkinci el sitelerinde ise kozmetik durumu iyi olan eski tip ev telefonları, 1.000 TL ile 25.000 TL arasında satışa sunuluyor.