Hesaba yatacak: 450 TL’lik fatura desteği başladı

QNB Finansbank, bireysel müşterilerine özel cazip bir kampanya düzenledi.
1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında, QNB vadesiz hesabınızdan otomatik fatura ödeme talimatı verdiğiniz her yeni fatura için 150 TL değerinde ParaPuan kazanma fırsatı sunuluyor.
Kampanya kapsamında toplamda 450 TL’ye kadar ParaPuan hediye edilecek.
Kampanyadan yararlanabilmek için, otomatik ödeme talimatı verilen faturanın 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
KULLANIM SÜRESİ 25 GÜN
Banka, 1-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında, otomatik ödeme talimatı veren müşterilerinin kazandığı ParaPuanları doğrudan QNB Nakit Banka Kartlarına yükleyecek. Ancak, Encard banka kartlarına ParaPuan yüklemesi yapılmayacak.
Kampanya kapsamında kazanılan ParaPuanlar 25 gün boyunca geçerli olacak. Bu sürenin sonunda kullanılmayan ParaPuanlar geri alınacak.
Otomatik fatura ödeme talimatı vermek isteyen müşteriler, QNB Finansbank şubeleri, çağrı merkezi, QNB Mobil uygulaması veya bireysel internet bankacılığı üzerinden kolayca işlem yapabilir.