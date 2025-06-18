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Hesaba yatacak: 450 TL’lik fatura desteği başladı

Hesaba yatacak: 450 TL’lik fatura desteği başladı QNB Finansbank, bireysel müşterilerine özel avantajlı bir kampanya başlattı. Banka, 30 Haziran 2025 tarihine kadar otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerine toplamda 450 TL değerinde ParaPuan hediye edecek.