Hesapladık: Pavyona gitmenin maliyeti 2024! Tarla satmadan pavyona gidilir mi... "İnci Taneleri" dizisi ile ülkemizin alem mekanları pavyonlar gündemden düşmez oldu. Pavyona gitmek isteyenlerin tek araştırdığı konu ise fiyatlar...Peki, 2024 yılında bir gece pavyona gitmek ne kadar mal olur? İşte adisyonlardan yola çıkarak yapılan pavyon maliyeti!

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İnsanoğlu, her çağda bir eğlence yöntemi bulmuştur.

Mağara devrinden bu yana zevkli zaman geçirmenin şekilleri değişmiş ve gelişmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'ndan itibaren eğlence hayatı daha renklenmiş, kadınlarla süslenmiş, çalgılı çengili hale gelmiştir.

Bir taraf için alem mekanı haline gelen yerler, zamanla bir tarafın da geçim kaynağı olmuştur.

Türkiye'de 1920'li yıllardan itibaren süregelen alem hayatı; diskotek, gece kulübü, pavyon tarzında devam etmektedir.

Gençlerin daha çok bar ve kulüp gibi mekanları tercih ettiği görülürken, orta yaşlıların tercihi ise pavyon alemi olmaktadır.

Derken, dengelerin değiştiği bir süreçteyiz...

"Pavyona düşmek"

Başta Ankara olmak üzere pavyonlar 81 ilde büyük bir ilgi görmektedir.

Özellikle Yılmaz Erdoğan'ın "İnci Taneleri" dizisinde "Dilber" karakteriyle tanışan halk, pavyon dansından etkilendiği gibi alemi de iyice merak etmiştir.

Pavyonda çalışan kadınlar için "kötü kadın" yaftası yapıştırılırken, "tarla parasını pavyonda yiyen adamlar" da gün yüzüne çıkmaktadır.

Şimdilerde herkesin gitmek istediği bu eğlence mekanı, ciddi adisyonlarla da dikkat çekmektedir.

Merak edilen asıl konu, "pavyona gitmenin maliyeti"...

Sosyal medyada paylaşılan adisyonlar dudak uçuklatacak cinsten iken, "pavyona gitmek için ne kadar, kaç para gerekir", "pavyonda ne kadar harcanır", "pavyonda masaya kadın çağırmak ne kadar", "pavyonda içki kaç TL" gibi sorular hesaba girmektedir.

Tabir-i caizse, "pavyona düşmek" isteyenler için 2024 yılında geçerli olabilecek bir pavyon hesabı yaptık.

İşte şu sıralar pavyona gitmenin 1 gecelik maliyeti...

Pavyon maliyeti 2024

Pavyonlar, içki içilen ve dans edilen eğlence mekanlarıdır. Fransızca pavillon “1. çadır, özellikle gösteri çadırı, 2. ana binanın eki olarak inşa edilen küçük yapı, müştemilat” sözcüğünden alıntıdır.

Pavyonda ne kadar harcanır sorusunun yanıtı, kişisel bir detaydır.

İçkiyi ister bardak ister şişe açtırabilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz veya meyveyle geçiştirebilirsiniz.

Masaya çağırdığınız kadınların yani konsomatrislerin bir ücreti olduğu gibi içki ısmarlamak zorundasınız.

Konsomasyon yapan kadınlar masaya içki ısmarlatarak mekana para kazandırır. Bu ücretler sizin adisyonunuza yansır.

Geçtiğimiz günlerde bir pavyonda müşterilere gelen 47 bin tl'lik yüklü hesap görenleri şoke etti.

Sosyal medyada paylaşılan pavyon adisyonlarına bakarak ortalama bir fikir edinebilirsiniz.

Kişi başına minimum bin lira olmakla birlikte "tarla sattıran" hesaplar da çıkabilir.

Gideceğiniz mekanı sosyal medyada inceleyerek de hazırlıklı gidebilirsiniz.

İşte bazı adisyonlar...