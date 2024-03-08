Hiç beklemezdik! Patates kızartması bakın neyi tetikliyormuş... 7'den 70'e herkesin severek yediği bir lezzet olan patates kızartması, araştırmacılara göre psikolojik sorunları tetikliyor.

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Bir dünya lezzeti olan patates kızartması, kimsenin karşı koyamadığı bir yemek sayılır.

Çıtır çıtır altın sarısı patatesleri sosa bandırıp yemek herkesin favorisidir.

Yerken muhteşem bir haz veren kızarmış patates meğer o kadar masum değilmiş.

Patates kızartmasıyla ilgili bir gerçek duyan herkesi şaşırttı.

Yapılan son araştırmalar çok sık tüketmenin nelere yol açtığını gözler önüne serdi.

Şaşırtan gerçek

Çinli araştırmacılar patates kızartmasının yüzde 12 artan kaygı riski ve yüzde 7 daha yüksek depresyon riski ile bağlantılı olduğunu ve en çokta genç yaştaki erkekleri etkilediğini açıkladı.

11 yıl boyunca kızarmış gıda tüketen 140 binden fazla kişiden elde edilen veriler, kaygı ve depresyon oranını ortaya koydu.

Araştırmada depresyonun artmasının sebebinin patates bazlı yiyecekleri kızartırken oluşan bir madde olan akrilamid olduğundan şüpheleniyor.