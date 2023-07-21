Hiç burun kıvırmayın! Enseye soğan dilimi koymak öyle bir faydalı ki... Soğanın ensede bir süre bekletilmesinin şoke eden faydaları ortaya çıktı.

Yemeklere lezzet veren soğan, sağlığın da şifacısı. İnsan vücuduna inanılmaz etkileri olan soğan, ilaç kullanmadan tedavi olmak isteyenlerce tercih ediliyor. Soğan suyu idrar ve adet sökücü olarak kullanılırken, ayak altına soğan konulması toksinlerin atılmasını sağlıyor. Son olarak soğanın daha da şaşırtan bir etkisi ortaya çıktı. Boynunuza soğan koyun, bakın neler oluyor... Soğanı kesip ensenizde eşarp yada fular yardımıyla bağlayın. Bir gece uyuduğunuzda ise vücudunuzda eklem, baş ağrısı, omuzdaki ve boyundaki tutulmayı anında giderecektir.