Hıdırellez nedir ve ne zaman kutlanır? 2024 Hıdırellez tarihi... Hıdırellez hakkında aramalar hız kazandı. Peki, hıdırellez ne zaman kutlanır ve hıdırellez de neler yapılır? İşte hıdırellez hakkında tüm merak edilenler...

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2024 yılındaki Hıdırellez tarihi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.

Her yıl büyük bir coşkuyla beklenen ve kutlanan Hıdırellez için geri sayım başladı. HVatandaşlar hıdırellez hakkında araştırmalarına hız verdi.

Arama motorlarında hıdırellezin ne olduğu ve hangi tarihte kutlanacağı sıklıkla araştırılıyor.

Peki, hıdrellez nedir ve ne zaman kutlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı..

Hıdırellez ne zaman?

2024 yılında Hıdrellez 5 Mayıs Cumartesi akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Pazar günü ikindi ezanı ile bitecektir.

Hıdırellez nedir?

Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan birisi olarak bilinir.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.