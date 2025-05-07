Hindistan'da inekler neden kutsal? İşte sebebi

Yağmur Uçar

Hindistan'ın saldırıları, uluslararası kamuoyu tarafından hem askeri hem de diplomatik açıdan riskli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Tarafların itidalli davranmaması durumunda krizin bölgesel bir savaşa evirilebileceği tartışılıyor.

Bölge güvenlik açısından endişe verirken, Hindistan'ın İslam karşıtı hareketleri de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde, Hindu milliyetçisi bir grup, iki Müslüman kadının parkta namaz kıldığı alanı "temizlemek" amacıyla inek idrarı dökerek dini ritüeller gerçekleştirdi.

Hintlerin kutsal gördükleri inekler ise Pakistan'ın hedefi oldu.

Peki; Hindistan'da inekler neden kutsaldır? Hindular neden ineğe taparlar? İşte bilgiler...

HİNDİSTAN'DA İNEKLER

Hindistan denince akla ilk gelen şeylerden biri, sokaklarda serbestçe dolaşan ineklerdir. Peki ama neden Hindistan’da inek bu kadar kutsal sayılıyor? Sizler için araştırdık:

Hinduizm’de inek, annelik ve bereketin simgesi olarak kabul edilir.

Özellikle tanrı Krishna’nın çocukken inek çobanı olması ve tanrıça Lakshmi ile ilişkilendirilmesi nedeniyle inekler kutsal sayılır.

"Gau Mata" (İnek Anne) olarak anılır ve saygı gösterilir.

İnek süt verir, gübresiyle tarlayı verimli kılar, hatta dışkısı ve idrarı geleneksel temizlik ve ilaç amaçlı kullanılır. Bu yönüyle ineğe “veren ama istemeyen” yani özverili bir canlı gözüyle bakılır.

Sütleri önemli bir besin kaynağıdır; süt ürünleri (ghee, yoğurt, peynir) Hindu mutfağında çok kullanılır.

Ayrıca inekler, sakin ve zararsız bir hayvan olduğu için Hindu inancının simgesi haline gelmiştir.