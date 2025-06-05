Honda motosiklet fiyatlarına Haziran ayarı: Honda Dio, Forza, ADV 350, PCX fiyat listesi

Haber Merkezi
Son yıllarda artan yakıt maliyetleri, trafik yoğunluğu ve park sorunu gibi nedenlerle motosiklete yönelenlerin sayısı hızla artıyor.
Hem şehir içi ulaşımda pratikliğiyle hem de ekonomik oluşuyla dikkat çeken motosikletler, özellikle büyükşehirlerde adeta hayat kurtarıcı konumda.
Türkiye'de en çok tercih edilen motosiklet markalarından biri olan Honda, 2025 Haziran ayı fiyat listesini duyurdu.
HONDA MOTOSİKLET FİYATLARI HAZİRAN 2025
Honda Dio: 180.000 TL
Honda PCX 125: 214.250 TL
Honda Yeni Forza 250: 325.500 TL
Honda Yeni Forza 2025 Çantalı: 34.250 TL
Honda Yeni Forza 2025 SE Çantalı: 354.500 TL
Honda Yeni ADV350: 481.250 TL
Honda Yeni ADV350 SE: 486.750 TL
Honda CB750 Hornet: 654.500 TL
Honda Transalp: 767.750 TL