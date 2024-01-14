Honda noktayı koydu: 175 bin TL indirdi! Bu fiyat bir daha gelmez

Japon otomobil devi Honda, 2024 Ocak ayında gerçekleştirdiği indirim kampanyasıyla otomobil tutkunlarını heyecanlandırıyor.
Firmanın 2024 Ocak fiyat listesi, birbirinden iddialı modelleri ve cazip fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle, Honda'nın resmi internet sayfası üzerinden duyurulan kampanya, vatandaşların yüzünü güldürdü.
Honda Civic Sedan Executive+ ve Elegance modellerinde sunduğu 175 bin TL'ye varan indirimle otomobil severlerin ilgisini çekti.
31 Ocak son!
Honda’nın en popüler modeli Civic, alıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Civic Sedan Executive+ ve Elegance modelleri, 175.000 TL'ye varan indirim desteğiyle Honda showroom'larında alıcılarını bekliyor.
Kampanya 31 Ocak tarihinde sona erecek. İşte Honda Civic modellerinin indirimli fiyatları…
1.5L VTEC Turbo ECO, Otomatik, Elegance: 1.630.000 TL (İndirimli Fiyat: 1.550.000 TL)
1.5L VTEC Turbo ECO, Otomatik, Executive+: 1.765.000 TL (İndirimli Fiyat: 1.590.000 TL)
1.5L VTEC Turbo Benzin, Otomatik, Elegance: 1.630.000 TL (İndirimli Fiyat: 1.550.000 TL)
1.5L VTEC Turbo Benzin, Otomatik, Executive+: 1.765.000 TL (İndirimli Fiyat: 1.590.000 TL)