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Honda noktayı koydu: 175 bin TL indirdi! Bu fiyat bir daha gelmez

Honda noktayı koydu: 175 bin TL indirdi! Bu fiyat bir daha gelmez Japon otomobil devi Honda, otomobil tutkunlarına müjdeyi verdi! Honda Civic Sedan Executive+ ve Elegance modellerinde dev kampanya başlattı.