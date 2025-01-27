Hurda Teşviki Bekleyene Müjde: Trafikteki Her 4 Otomobilden 1'i…

Yağmur Dinç

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi beklenen yeni yasa teklifi, 25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerine büyük bir fırsat sunmayı hedefliyor.

Tasarıya göre, 2000 model ve daha eski araçların sahipleri, araçlarını hurdaya ayırıp sıfır kilometre bir araç satın almaları durumunda Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutulacak.

Bu düzenlemenin amacı, eski araçların geri dönüşümünü desteklemek ve çevreye duyarlı, yerli üretim araçların kullanımını teşvik etmek.

Hurda teşviki ile birlikte trafikte güvenliğin artırılması hem de araçların teknik standartlarının korunması hedefleniyor.

TRAFİK YAŞLANIYOR

Ekonomi Gazetesi'ne göre, TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl trafikteki araçların yaş ortalaması yüzde 14,3’e yükselerek rekor kırdı.

Trafikteki her 4 otomobilden biri hurda yaşını aştı. 0-5 yaş arasındaki otomobillerin oranı ise son 7 yılda 20 puan düşüşle yüzde 24,5’e geriledi.

En büyük artış 11-15 yaş aralığında görülürken yüzde 5,8 puanlık artışla oran yüzde 20,3’e ulaştı. 21 yaş ve üzerindeki araçların trafikteki oranı da yüzde 25,6’ya yükseldi.